Mercato - PSG : Ce dossier de Leonardo pourrait-il être relancé par certains détails financiers ?

Publié le 8 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Comme de nombreux clubs européens, le PSG serait aussi à l’affût pour Dominik Szoboszlai. Toutefois, pour attirer le crack de Salzbourg, il faudra prendre de nombreux aspects économiques. Explications.

A 20 ans, Dominik Szoboszlai est la nouvelle perle que s’arrache le gratin européen. Très en vue avec le RB Salzbourg et la sélection nationale hongroise, le milieu de terrain a tapé dans l’oeil de nombreux cadors. Cela serait notamment le cas du PSG, mais aussi du Real Madrid, d’Arsenal ou encore du Milan AC. Alors qui raflera la mise ? L’avenir de Szoboszlai pourrait bien se jouer dans les prochains jours, mais ce lundi, The Athletic a révélé certains détails, notamment économiques, qui selon le média britannique pourrait bien relancer le feuilleton.

Une opération économique particulière ?