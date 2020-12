Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait de gros soucis à se faire pour Eriksen

Publié le 7 décembre 2020 à 18h15 par A.D.

Alors que Christian Eriksen serait de plus en plus proche d'un départ de l'Inter, le PSG serait prêt à profiter de l'aubaine pour le récupérer en janvier. Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter à de nombreux cadors européens, dont le Milan AC et la Juventus.

Arrivé en janvier 2020, Christian Eriksen devrait quitter l'Inter après seulement une année passée à Milan. Alors qu'il ne parvient pas à obtenir les faveurs d'Antonio Conte, l'international danois éprouverait les pires difficultés à emmagasiner du temps de jeu en terres lombardes. Et cette situation l'agacerait au plus haut point. Pour relancer sa saison, Christian Eriksen voudrait absolument changer de club au mois de janvier. Et il ne manquerait pas de pistes pour son avenir. Comme FC Inter News vient de le confirmer, le PSG serait prêt à ouvrir ses portes à Christian Eriksen, et il serait loin d'être le seul. En effet, le milieu offensif de 28 ans aurait la cote en Angleterre, en Espagne et en Allemagne, où l'Atletico, le Hertha Berlin, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich notamment seraient prêt à lui tendre les bras au mois de janvier. Et ce ne serait pas tout.

La Juve et le Milan AC également dans le coup pour Eriksen ?