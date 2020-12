Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur Eriksen...

Publié le 7 décembre 2020 à 7h15 par A.C.

Christian Eriksen, arrivé à l’Inter lors du dernier mercato hivernal, semble déjà avoir les valises prêtes.

Il faudrait un miracle, pour changer la situation de Christian Eriksen à l’Inter. L’ancien Danois n’a définitivement pas sa place à Milan. Suffit de voir ses dernières rencontres, où Antonio Conte ne l'a fait rentrer qu’en toute fin de match. Ainsi, la presse italienne est persuadée que son avenir passera obligatoirement par un départ de l’Inter, au cours du mois de janvier. Le Paris Saint-Germain serait l’un des clubs positionnés, mais ce serait également le cas du Bayern Munich et d’Arsenal.

Rien ne va entre Conte et Eriksen