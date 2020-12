Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une belle opportunité avec Eriksen !

Publié le 6 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que Leonardo lorgnerait Christian Eriksen depuis de nombreuses semaines, un transfert dès cet hiver serait toujours plus la tendance. Une bonne nouvelle pour le PSG ?

Le mercato d'hiver approche et les joueurs indésirables pourront changer d'air. Christian Eriksen fait partie des mécontents. Arrivé à l'Inter en janvier dernier, l'international danois ne s'est jamais vraiment imposé. Alors que l'entrejeu nerazzurro est conséquent, avec notamment Marcelo Brozovic et Nicolo Barella, le joueur de 28 ans peine à se faire une place. Antonio Conte ne serait pas convaincu par Christian Eriksen, et le système utilisé n'aiderait pas l'ancien de Tottenham à trouver sa place. Face à son temps de jeu dérisoire, le Danois répète sans cesse ses envies de départ.

Eriksen plus que jamais sur le départ