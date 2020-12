Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ca se précise pour l'avenir de Thomas Tuchel !

Publié le 5 décembre 2020 à 20h15 par La rédaction

En fin de contrat l'été prochain avec le PSG, Thomas Tuchel semble plus que jamais proche d'un départ, alors que l'entraîneur allemand aurait désormais une réelle ouverture en Premier League, du côté de Manchester United.

La finale de Ligue des Champions semble désormais bien loin pour Thomas Tuchel, qui ne semble plus faire l'unanimité du côté du PSG. Après un début de saison en demi-teinte et des relations exécrables avec Leonardo, le technicien allemand devrait vivre ses derniers mois sur le banc du PSG, alors qu'aucune discussion n'aurait débuté concernant une prolongation de contrat. Si Leonardo déclarait en novembre lors d'un live sur la chaîne du PSG qu'il n'avait pris contact avec aucun autre entraîneur, le directeur sportif brésilien ciblerait Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino pour succéder à l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund à la tête du PSG. Un départ semble donc se profiler pour Thomas Tuchel, qui ne souhaiterait dans tous les cas pas poursuivre l'aventure dans la capitale parisienne...

« Il arrive vraiment à s'imaginer aller en Premier League »