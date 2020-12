Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Thomas Tuchel est déjà connu !

Publié le 5 décembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel sait que son avenir à moyen terme ne passe plus par le PSG où il refuserait de prolonger. D'autant plus qu'il n'aura aucun mal à trouver un nouveau club pour rebondir la saison prochaine.

L'avenir de Thomas Tuchel est un sujet récurrent ces dernières semaines. Et pour cause, même si le PSG a atteint la finale de la dernière Ligue des Champions, le début de saison poussif du club parisien a relancé les débats. Avant le match retour contre le RB Leipzig, l'Allemand était d'ailleurs conscient de la situation. « Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra (...) J’entends toutes ces choses », confiait-il au micro de Sky Sports . Entre temps, le PSG a non seulement battu le club de Bundesliga (1-0), mais également Manchester United (3-1) afin de se retrouver dans une position idéale pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La catastrophe probablement évitée, l'avenir de Thomas Tuchel ne semble plus menacé à court terme. Mais à moyen terme, le futur de l'Allemand ne fait plus aucun doute.

Tuchel ne veut pas prolonger

En effet, selon les informations de Guillem Balague, Thomas Tuchel ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. « Tuchel a dit au PSG qu’il allait partir à la fin de la saison. Avec cette avancée, je me demande si il va reconsidérer sa position. Mais de ce que j’entends et de ce qu’on me dit, il n’apprécie pas vraiment ce qu’il se passe au PSG. Il veut aller dans un club qui lui permet de faire tranquillement son travail plutôt que de mettre tout le pouvoir entre les mains des jours », confiait le journaliste espagnol au micro de la BBC . Une information confirmée par Le Parisien qui explique que même si le PSG lui propose de prolonger son contrat, ce qui paraît improbable, il refusera. Sachant que son bail s'achève en juin prochain, Thomas Tuchel, lassé par le contexte parisien et les critiques récurrentes, ne devrait plus être sur le banc du club de la capitale l'été prochain.

Plusieurs grands clubs sont déjà intéressés