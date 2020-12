Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel prépare son départ !

Publié le 5 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Résigné à quitter le PSG qui ne lui aurait pas encore transmis une offre pour prolonger son contrat courant jusqu’au mois prochain, Thomas Tuchel aurait fait part de sa volonté d’aller voir ailleurs à ses dirigeants. Mais la donne peut encore changer.

Au vu des informations qui circulent ces dernières semaines, le départ de Thomas Tuchel semble arrêté pour la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat avec le PSG. Et alors que Téléfoot La Chaîne assurait qu’aucune offre de prolongation ne devrait lui être formulée par les dirigeants du PSG, le10sport.com vous révélait que Tuchel avait des touches en Angleterre à la fin du mois d’octobre. Conscient de sa situation, Thomas Tuchel aurait pris les devants et se serait entretenu avec les décideurs du PSG pour une raison précise.

«Tuchel a dit au PSG qu’il allait partir à la fin de la saison»