Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Tuchel relancé par… le dossier Messi ?

Publié le 4 décembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Ayant annoncé au PSG qu’il n’allait pas chercher à prolonger son contrat, Thomas Tuchel pourrait revenir sur sa décision en raison de la potentielle venue de Lionel Messi selon Guillem Balague.

Une prolongation de contrat de Thomas Tuchel, le sien courant jusqu’en juin prochain, ne serait pas d’actualité. C’est du moins l’information que Téléfoot La Chaîne révélait ces dernières semaines. Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité le 26 octobre dernier que l’entraîneur du PSG avait des touches en Angleterre. Selon Christian Falk, Manchester United serait intéressé et Tuchel apprécierait cette option pour la suite de sa carrière qui ne s’écrirait pas au PSG outre la fin de son contrat. Et Thomas Tuchel aurait déjà annoncé au PSG qu’il allait partir.

Tuchel aurait averti le PSG de son départ, mais le dossier Messi peut tout changer