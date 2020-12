Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel réagit à la bombe lâchée par Neymar sur Lionel Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 14h15 par G.d.S.S. mis à jour le 4 décembre 2020 à 14h22

Après que Neymar ait publiquement affiché son envie de retrouver Lionel Messi la saison prochaine, Thomas Tuchel partage-t-il l’envie de la star brésilienne du PSG ? L’entraîneur allemand a évoqué ce dossier.

Les propos de Neymar, accordés à ESPN mercredi soir après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United, a fait l’effet d’une bombe : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus (…) Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », avait expliqué l’attaquant brésilien, qui a évolué avec Messi pendant quatre saisons au FC Barcelone. Et alors que La Pulga arrivera au terme de son contrat en juin prochain en Catalogne, Thomas Tuchel envisage-t-il lui aussi de passer à l’attaque pour attirer librement Messi au PSG ?

« Je ne peux pas parler de ça »