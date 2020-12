Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar fixe une condition colossale pour sa prolongation !

Publié le 4 décembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 4 décembre 2020 à 8h25

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar se verrait bien prolonger l'aventure au sein du club de la capitale. Mais pas à n'importe quelle condition comme l'explique son entourage.

La sortie de Neymar sur Lionel Messi a fait le tour du monde. Après sa magnifique prestation contre Manchester United mercredi soir (3-1), le Brésilien s'est effectivement arrêté au micro d' ESPN afin d'évoquer sa volonté d'évoluer à nouveau aux côtés de La Pulga . « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », confiait le numéro 10 du PSG. Une sortie qui n'a pas surpris grand monde dans l'entourage du joueur, mais qui a fait l'effet d'une bombe et qui confirme la volonté de Neymar de s'inscrire dans la durée au sein du club de la capitale.

«Tout dépendra de qui viendra renforcer l'effectif»