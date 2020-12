Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte de sortie pour Kylian Mbappé ?

Publié le 4 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne se rapprocherait pas d’une prolongation de contrat au PSG. Bien au contraire. Explications.

Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG à la fin de la saison, soit à un an de l’expiration de son contrat ? C’est du moins la direction que ce dossier prendrait. En effet, en l’état, et ce bien que Leonardo ferait de sa prolongation une priorité comme Le Parisien l’a assuré, la question ne serait pas d’actualité au sein du clan Mbappé. Ces derniers jours, la presse évoquait le dilemme en face duquel l’attaquant du PSG se trouverait : prolonger ou se lancer un nouveau challenge. La deuxième option sonnerait le mieux au vu des dernières informations.

Le clap de fin pour Mbappé ?