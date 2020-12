Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça compte bien plomber les plans de Neymar !

Publié le 4 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Neymar a affiché sa volonté d'évoluer à nouveau avec Lionel Messi, Joan Laporta ne l'entend pas de cette oreille.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes . » Après la victoire contre Manchester United (3-1), Neymar n'a pas manqué d'interpeller Lionel Messi pour qu'il le rejoigne au PSG. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Joan Laporta. Au micro de Radio Catalunya , le candidat aux élections présidentielles du Barça a ainsi répondu au Brésilien : « Les propos de Neymar ? Je n’entrerai pas dans ce jeu. J'ai vu sa déclaration et j'ai des choses à dire, mais d'après mon expérience, je ne dirai rien qui puisse déstabiliser l'équipe. Il est normal que Neymar dise cela parce qu'ils sont amis (...) Je ne dirai rien qui puisse déstabiliser l'équipe ». Dans la foulée, il a également affiché sa volonté de conserver Lionel Messi.

Laporta répond à Neymar