Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un nouvel appel du pied pour son avenir !

Publié le 3 décembre 2020 à 11h00 par A.M.

Malgré le contexte économique plus que compliqué, notamment au FC Barcelone, Joan Laporta n'a aucune intention de laisser filer Lionel Messi dont le contrat prend fin en juin prochain.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est sans aucun doute l'enjeu majeur des prochaines élections présidentielles du FC Barcelone qui se dérouleront le 24 janvier prochain. Sans aucun doute, le candidat qui réussira à convaincre La Pulga de prolonger son bail aura de grandes chances d'être élu. Mais cela ne sera pas une mince affaire. En effet, l'Argentin avait voulu quitter le Barça cet été et réussir à lui proposer un projet viable dans ce contexte économique sera un défi d'envergure. Mais cela ne refroidit pas Joan Laporta, l'un des favoris à la succession de Josep Maria Bartomeu.

«Nous lui ferons des propositions imaginatives»