Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi va décider des élections présidentielles !

Publié le 2 décembre 2020 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 2 décembre 2020 à 14h03

Alors que Joan Laporta disposerait d’une belle relation avec le clan Lionel Messi, le candidat à la présidence du FC Barcelone pourrait finir par remporter les élections en parvenant à assurer la continuité de Messi au Barça et de ce fait, de convaincre les socios de faire de nouveau confiance à l’ancien président.

Bien que certains candidats à la présidence ont assuré qu’ils ne seraient pas prêts à tout, quitte à mettre le FC Barcelone en danger pour prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Lionel Messi, le capitaine du Barça pourrait bien être la clé des élections présidentielles qui se tiendront le 24 janvier prochain. En effet, le sextuple Ballon d’or est toujours adulé des socios blaugrana, en attestait leur désarroi devant le centre d’entraînement de la Ciutat Esportiva lors de son transfert avorté au mois d’août. Victor Font a bien compris que Messi était l’élément déterminant du référendum et ne cesse de crier sur tous les toits ces dernières semaines sa volonté d’offrir à Lionel Messi « un projet gagnant » et même une reconversion lorsqu’il raccrochera les crampons. « Nous devons nous assurer qu'il comprend qu'il y a un projet, un gagnant - un projet compétitif. Pour nous, l'association entre le Barca et Messi est une association très stratégique. Il est au club depuis qu'il a 13 ans et nous pensons que cette association doit aller au-delà des jours qu'il passe sur le terrain (après sa retraite). Nous pensons que cette association a beaucoup de potentiel pour les années à venir et nous espérons que si nous lui présentons cette association, à lui et à son équipe, il y verra une bonne opportunité ». Et Victor Font n’est pas le seul à penser de la sorte.

Laporta ou «le projet familial» pour garder Messi

Ancien président du FC Barcelone de 2003 à 2010, Joan Laporta a officiellement annoncé sa candidature lundi. Et sans surprise, le potentiel futur président du FC Barcelone, semblant être le favori avec Victor Font, s’est attardé sur l’avenir de Lionel Messi. Il a d’ailleurs assuré qu’il ne reposait pas sur des questions financières en prenant l’exemple de l’Inter en 2006 qui était prête à casser sa tirelire pour s’offrir celui qui allait poser sa patte sur le football les années suivantes. « Personne ne peut douter que Messi veuille le Barça. Lui et toute sa famille sont à l'aise ici en Catalogne, ils aiment la vie qu'ils mènent à Barcelone ou à Castelldefels. Messi n'est pas une question d'argent, nous devons donc être à la hauteur en tant que club. Nous devons traiter les joueurs comme une famille. S'il y avait eu des élections plus tôt, peut-être que nous ne serions plus dans cette situation ». À l’instar de Font, Laporta assurait alors que la réponse au dossier Messi résidait dans le projet, un point plus qu’important pour chacun des candidats alors que le FC Barcelone traverse une crise économique sans précédent.

Une visite au domicile de Messi la semaine dernière