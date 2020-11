Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Messi, le Barça a de la suite dans les idées !

Publié le 25 novembre 2020 à 11h30 par Th.B.

L’avenir de Lionel Messi fait le tour des médias depuis son départ avorté à la toute fin du mois d’août. Lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, une prolongation est constamment évoquée par Victor Font. Le candidat à la présidence du Barça a livré les grandes lignes de son plan avec à la clé une reconversion post-carrière.

Lionel Messi est sur toutes les lèvres en interne au FC Barcelone et dans l’environnement qui entoure le club blaugrana. En ces temps difficiles dus au Covid-19, le FC Barcelone doit gérer une autre situation délicate que la crise sanitaire. En effet, après la démission de Josep Maria Bartomeu et de l’intégralité de son comité de direction en octobre dernier, le Barça est présidé par Carles Tusquets jusqu’aux élections présidentielles qui sont programmées pour le 24 janvier. Les candidats se succèdent et Victor Font est celui qui utilise le plus l’outil des médias pour conquérir les socios du FC Barcelone en marge du référendum. Le candidat à la présidence ne cesse de parler d’une prolongation de Lionel Messi. Pourtant, le capitaine du FC Barcelone semble dangereusement se rapprocher d’une arrivée libre de tout contrat en juin prochain à Manchester City. Une éventualité que Victor Font ne veut pas vivre en tant que potentiel futur président et il a expliqué son plan à la presse anglaise pour conserver le sextuple Ballon d’or et l’enfant du club culé.

Victor Font propose son projet prolongation Messi et évoque la menace City

Ce n’est plus un secret désormais tant Victor Font multiplie les sorties médiatiques, mais la priorité du candidat à la présidence du FC Barcelone est bel et bien de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Lionel Messi afin de faire de lui la pierre angulaire de son projet. Et pour ce faire, Font a ses idées bien à lui. « Nous savons évidemment que c'est une possibilité car il a dit qu'il voulait partir l'été dernier, mais nous avons bon espoir. Les élections auront lieu dans 60 jours et nous aurons un nouveau conseil d'administration, un nouveau président et un nouveau projet. Ce dont Messi a besoin pour rester au club, c'est d'un projet compétitif. Il veut gagner - évidemment, l'absence de projet ces derniers temps a affecté notre façon de rivaliser (ndlr pour les titres) et j'espère donc que lorsque le nouveau président prendra la relève, ce sera nous, nous pourrons le convaincre de rester ». Voici l’un des nombreux messages que Victor Font a fait passer lors d’une grosse interview accordée à la BBC . Pour Esportiu , le candidat à la présidence du Barça révélait dernièrement avoir discuté avec Ferran Soriano, directeur exécutif de Manchester City, pour inciter le club mancunien à ne pas recruter Lionel Messi. Et Font a une nouvelle fois évoqué la menace City en s’appuyant sur les propos tenus par Pep Guardiola sur la suite des opérations pour l’Argentin. « Chaque fois que Pep Guardiola en parle, il dit très clairement qu'il pense que Messi devrait rester au Barca et qu'il est un homme à un seul club du Barca. Il souhaite qu'il termine sa carrière au FC Barcelone ». La position du potentiel homme fort du FC Barcelone dans le dossier Messi est donc claire et de grands projets pourraient être mis en place pour le sextuple Ballon d’or si il venait à prolonger.

Un projet reconversion pour Messi en cas de prolongation ?