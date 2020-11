Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Lionel Messi !

Publié le 24 novembre 2020 à 14h30 par Th.B.

Lionel Messi se rapproche dangereusement d’un départ du FC Barcelone où son contrat court jusqu’en juin prochain. Avant de prendre une quelconque décision, le capitaine du Barça attendrait les élections présidentielles. Mais son arrivée à Manchester City ne serait plus qu’une formalité.

Lionel Messi aura donc passé 21 ans au FC Barcelone. Arrivé de Rosario en 2000 pour y intégrer le réputé centre de formation de la Masia, celui qui est devenu le capitaine du Barça devrait plier bagage au cours de la prochaine année civile. Que ce soit en janvier ou au mois de juin, Messi préparerait son départ pour Manchester City et discuterait régulièrement avec l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola. C’est du moins l’information que La Cuatro a communiqué ces derniers temps. Selon The Daily Mirror , son arrivée à City ne serait d’ailleurs plus qu’une formalité après avoir récolté des informations auprès de sources internes à la direction du club mancunien. Bien que des candidats aux élections présidentielles du FC Barcelone ne cessent de montrer à quel point la prolongation de contrat de l’Argentin est importante pour le nouveau cycle du Barça , à l’image de Victor Font, cela ne devrait pas avoir lieu.

Rendez-vous le 24 janvier…

C’est néanmoins la tendance de ces derniers temps. Et selon la BBC , la démission de Josep Maria Bartomeu de son poste de président du FC Barcelone a causé de sérieux remous au sein du club blaugrana. Les candidats à la succession du désormais ex-président du Barça se multiplient et la plupart font de l’avenir de Messi une priorité. Entre une prolongation au FC Barcelone ou un nouveau départ à Manchester City, la préférence de Messi ne ferait aucun doute et se pencherait vers la nouveauté à en croire la presse qui est unanime à ce sujet. Néanmoins, la décision finale de l’Argentin n’aurait pas encore été prise selon Guillem Balague. Le journaliste de la BBC affirme que Messi attendrait de connaître l’identité du prochain président afin de pouvoir échanger avec lui et d’y voir plus clair sur ses intentions avant d’acter, ou non, son départ. Un espoir donc pour le FC Barcelone ? Il serait bien mince.

