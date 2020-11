Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi préparerait son départ !

Publié le 21 novembre 2020 à 9h30 par B.C.

Désireux de claquer la porte cet été, Lionel Messi envisagerait toujours de quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat et multiplierait les contacts avec Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City.

Tout proche de partir cet été, Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone contre son gré, mais la tendance sera radicalement différente dans les prochains mois. L’Argentin sera en effet en fin de contrat à l’issue de la saison, et une prolongation ne semble absolument pas d’actualité. Une opportunité dont souhaiteraient profiter plusieurs prétendants, à l’instar de Manchester City. Interrogé sur le cas Messi ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola a pourtant affiché une volonté claire et surprenante concernant son ancien joueur : « Lionel Messi est un joueur du FC Barcelone. J’ai une énorme gratitude envers le Barça pour ce qu’il a fait pour moi comme joueur depuis ma formation et comme entraîneur. J'adorerais, souhaiterais, je l'ai dit mille fois. J'aimerais en tant que fan de Barcelone qu'il termine sa carrière à là-bas. Je ne sais pas ce qu'il pense, pour l'instant c'est un joueur de Barcelone. Le marché des transferts est en juin. » Mais cela n’empêcherait pas l’entraîneur catalan de Manchester City de discuter régulièrement avec le sextuple Ballon d’Or.

Messi et Guardiola continueraient d’échanger…