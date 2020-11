Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Tuchel, le Qatar a tenté un énorme coup !

Publié le 21 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que le contrat de Thomas Tuchel prend fin en juin prochain, le PSG aurait tenté d'attirer Pep Guardiola qui a finalement prolongé son contrat à Manchester City.

Désormais lié à Manchester City jusqu'en 2023, Pep Guardiola a affiché sa joie d'avoir signé un nouveau bail avec le club anglais : « Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très enthousiaste à l'idée d'aider Manchester City à le faire ». Et pourtant, le technicien espagnol, dont le contrat arrivait à échéance en juin prochain avant qu'il ne prolonge, ne manquait pas d'opportunités. The Times a en effet révélé que le PSG et la Juventus avaient transmis des offres à Pep Guardiola.

Guardiola a reçu une offre du PSG