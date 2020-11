Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet argument qui plaide pour un départ de Messi cet hiver

Publié le 20 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Un nouvel élément fort vient à l’appui d’un départ de Lionel Messi dès le mois de janvier. Explication.

Depuis quelques jours, plusieurs informations circulent en Espagne autour d’un départ de Lionel Messi dès le mercato d’hiver, à six mois de la fin de son contrat, afin que le FC Barcelone encaisse un transfert (autour de 50 millions d’euros) et évite le départ de l’Argentin libre, sachant qu’avec la situation financière catastrophique du club, une prolongation apparaît aujourd’hui très improbable. Le média OK Diario apporte de nouveaux éléments aujourd’hui : selon le média, Lionel Messi pourrait lui-même réclamer son départ dès le mercato d'hiver. Lassé de la situation au FC Barcelone, malgré la démission de Josep Maria Bartomeu qui faisait l'objet d'une motion de censure, l'Argentin souhaiterait partir dès le mois de janvier.

La prolongation de Guardiola…

Ces dernières heures, un argument fort est venu à l’appui de ce scénario. En effet, Josep Guardiola a officialisé sa prolongation de contrat avec Manchester City. Pour Messi, cela peut s’apparenter à un point de bascule, lui qui est décrit comme étant très désireux de se retrouver de nouveau sous la direction de Guardiola. Avec la certitude que ce dernier ne reviendra pas à Barcelone, plus rien ne semble retenir l’attaquant argentin au Camp Nou.