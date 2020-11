Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Officiel : Guardiola prolonge à Manchester City !

Publié le 19 novembre 2020 à 13h42 par La rédaction mis à jour le 19 novembre 2020 à 13h44

Par le biais d'un communiqué officiel, Manchester City vient d'annoncer la prolongation du contrat de Pep Guardiola jusqu'en juin 2023.

Arrivé sur le banc de Manchester City en 2016, Pep Guardiola semblait marquer le pas ces derniers mois. Et pourtant, le technicien espagnol a bel et bien prolongé son bail avec les Citizens . Désormais lié au club mancunien jusqu'en juin 2023, Pep Guardiola pourrait bien battre son record de longévité sur un banc s'il va au bout de son nouveau contrat. Mais une chose est sûre, il ne manque pas d'ambition. « Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très enthousiaste à l'idée d'aider Manchester City à le faire », confie l'Espagnol dans des propos accordés au site officiel du club.