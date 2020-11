Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman va devoir se faire une raison pour ce protégé de Guardiola

Publié le 19 novembre 2020 à 7h30 par D.M.

Le FC Barcelone ne devrait pas boucler l’arrivée d’Eric Garcia lors du prochain mercato hivernal en raison des exigences de Manchester City.

« La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis un joueur de Manchester City, j'ai un contrat et je suis très reconnaissant car ce sont eux qui ont misé sur moi. Reconnaissant pour la confiance de Pep, Txiki, tout le monde... et rien, rien que ça » avait déclaré Eric Garcia il y a quelques jours dans un entretien à El Mundo . Mais malgré cette déclaration, le défenseur central voudrait bien quitter Manchester City. En effet, le joueur espagnol, qui a vu son temps de jeu diminuer fortement cette saison, continue de figurer sur les tablettes du FC Barcelone et pourrait faire son grand retour au sein de son club formateur en 2021. Mais une arrivée d'Eric Garcia lors du prochain mercato hivernal parait, aujourd'hui, improbable.

Eric Garcia ne devrait pas être transféré cet hiver