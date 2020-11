Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce de taille sur l'avenir de cette piste de Zidane !

Publié le 19 novembre 2020 à 7h00 par B.C.

Alors que Fabian Ruiz continue d'être associé au Real Madrid et au FC Barcelone, l'agent de l'international espagnol s'est prononcé concernant une possible prolongation du joueur au Napoli.

Au fil des mois, Fabio Ruiz a confirmé tous les espoirs placés en lui, devenant ainsi l'un des milieux de terrain les plus convoité au monde. Alors qu'un départ du Napoli était envisagé lors du dernier mercato estival, la crise du coronavirus a perturbé les plans de différents cadors européens. Comme vous l'avait révélé le 10 Sport, le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester City étaient notamment sur les rangs du joueur du Napoli ces derniers mois. D'après CalcioMercato . it ce mercredi, les Merengue suivraient toujours sa situation, tout comme le FC Barcelone, intéressé depuis de nombreux mois. Alors que le bail de Fabian Ruiz court jusqu'en juin 2023 avec le Napoli, son agent s'est prononcé sur une possible prolongation.

« La prolongation qui était prévue est en attente depuis un certain temps »