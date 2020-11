Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourra piocher dans l’effectif de Mourinho en janvier !

Publié le 19 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Le PSG aurait tenté à plusieurs reprises de recruter Dele Alli à l’intersaison, sans succès. Cependant, la porte devrait s’ouvrir lors du mercato hivernal.

À la toute fin du mercato, le dossier Dele Alli est passé dans une toute nouvelle dimension avec l’intérêt du PSG. Journaliste de Sky Sport et du Guardian , Fabrizio Romano a récemment révélé à l’occasion de son Here We Go Podcast que le milieu de terrain de Tottenham était « proche d’un départ pour le PSG » . Les modalités de l’opération étaient simples : un prêt payant qui aurait pu s’élever jusqu’à 8M€ pour les Spurs où il n’entrait plus dans les plans de José Mourinho. Président du club londonien, Daniel Levy avait déposé son véto. Mais en janvier, il pourrait ne plus avoir le choix.

Rendez-vous en janvier pour Dele Alli