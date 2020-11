Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le dossier Dele Alli !

Publié le 12 novembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG lors du dernier mercato, Dele Alli serait toujours une piste étudiée pour cet hiver, mais l’Anglais aurait pu s’engager avec un grand rival du PSG dès cet été.

Dele Alli a toujours la côte au PSG. Le milieu offensif de Tottenham est également toujours en froid avec José Mourinho. Si Leonardo n’a pas pu concrétiser l’arrivée de Dele Alli lors de la dernière fenêtre des transferts, le nom de l’international anglais de 24 ans circule toujours au Parc des Princes. Un prêt serait notamment à l’étude pour janvier. Seulement, le PSG serait loin d’être le seul sur le dossier. Si l’AS Monaco a récemment annoncé son intension d’enrôler Alli, d’autres grands d’Europe étaient aussi sur les rangs.

Le Real Madrid aurait pu obtenir Dele Alli facilement !