Mercato - PSG : Le feuilleton Dele Alli repart de plus belle !

Publié le 4 novembre 2020 à 12h45 par Th.B.

Piste estivale du PSG, Dele Alli pourrait toujours être une option pour Leonardo lors du mercato hivernal. Néanmoins, l’AS Monaco ferait irruption dans cette opération.

Il était l’un des nombreux noms liés au PSG au cours du mercato estival. Ne pouvant pas mener à bien des opérations onéreuses en raison de la crise financière engendrée par la pandémie du Covid-19 et du transfert de Mauro Icardi, Leonardo s’est concentré sur les possibilités de prêt comme le directeur sportif l’a fait avec Alessandro Florenzi, Moise Kean et Danilo Pereira. Néanmoins, un autre joueur aurait figuré sur les tablettes du dirigeant parisien : Dele Alli. D’ailleurs, le directeur sportif du PSG se serait montré très intéressé, sans succès. Et désormais, un autre grand nom de Ligue 1 s’immiscerait dans cette opération en marge du mercato hivernal.

Paul Mitchell emballé par l’idée de recruter Dele Alli à l’AS Monaco ?