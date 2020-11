Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur du Real Madrid recruteriez-vous au PSG ?

Publié le 4 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Si le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, au PSG, Leonardo aurait également des vues sur l’effectif de Zinedine Zidane. Mais qui recruteriez-vous ?

A l’été dernier, l’axe Paris-Madrid avait chauffé avec le transfert de Keylor Navas et le prêt d’Alphonse Areola. Mais entre les deux clubs, qui entretiennent d’ailleurs de plutôt bonnes relations, cela serait encore loin d’être fini. Et au moment d’évoquer le PSG et le Real Madrid, c’est forcément le cas de Kylian Mbappé qui vient en tête. Aujourd’hui chez les champions de France, le champion du monde se rapprocherait un peu plus chaque jour du Bernabeu, alors qu’il ne voudrait pas prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2022, pour favoriser son départ l’été prochain. Mais alors que Mbappé pourrait filer au Real Madrid, certains joueurs pourraient eux faire le chemin inverse et atterrir au PSG.

Leonardo a plusieurs cibles !

Dans ce dossier Kylian Mbappé, l’un des scénarios pourrait voir un joueur de Zinedine Zidane être inclus dans la transaction. Un nom revient d’ailleurs avec insistance : Vinicius Jr. Le Brésilien est d’ailleurs très apprécié par Leonardo, qui aurait déjà tenté à plusieurs reprises de l’attirer au PSG. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Le directeur sportif parisien pourrait également ne pas s’arrêter là au Real Madrid. Et indépendamment du cas Mbappé, c’est l’opportunité qui se présente avec Sergio Ramos qui ferait également rêver. En effet, le capitaine de la Casa Blanca arrive en fin de contrat et pour le moment , une prolongation est loin d’être conclue. De quoi donc ouvrir la porte à un départ libre en juin prochain. Leonardo fera-t-il donc ses courses au Real Madrid ? Réponse dans les mois à venir.



Alors, quel joueur du Real Madrid recruteriez-vous au PSG ?