Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce grand entraîneur qui a refusé de remplacer Zidane...

Publié le 4 novembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors qu'il a refusé le poste d'entraîneur du Real Madrid en 2018 lors du licenciement de Julen Lopetegui, Antonio Conte est revenu sur son choix, qu'il assume et justifie par son besoin de temps pour apporter et mettre en place ses idées.

Lors de son premier passage à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane a laissé un grand vide du côté de la Maison Blanche au moment de sa démission, alors qu'il avait remporté neuf trophées dont trois Ligues des Champions et une Liga en deux ans et demi. Remplacé par Julen Lopetegui, le passage de l'ancien sélectionneur de l'Espagne se révéla comme un énorme échec, forçant même Florentino Perez à se séparer de lui quatre mois après son arrivée. A la recherche d'un nouvel entraîneur qui pourrait remettre le Real Madrid sur le toit de l'Europe, le président Merengue avait ainsi sondé Antonio Conte, qui était libre après son licenciement de Chelsea survenu quelques mois plus tôt. Une proposition refusée par le technicien italien, qui s'est justifié sur sa décision...

« Ce fut difficile de dire non à Madrid, mais je devais être honnête »