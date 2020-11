Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme sortie sur la succession de Zidane !

Publié le 3 novembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Après les défaites contre Cadix et le Shaktar Donetsk, l'avenir de Zinédine Zidane a été remis en question. Alors qu'Allegri fait partie des potentiels successeurs, Ramon Calderon a sa petite idée pour le banc madrilène.

Des hauts et des bas. Le football ne laisse jamais de répit. Et Zinédine Zidane ne dira pas le contraire. Vainqueur de trois Ligue des Champions consécutives avec le Real Madrid, l'entraîneur français a réalisé un premier mandat exceptionnel, avant de partir au sommet de son art. Mais alors que la Casa Blanca n'a pas trouvé son rythme de croisière avec Julen Lopetegui et Santiago Solari, Zinédine Zidane est revenu sur le banc. Le Ballon d'Or 1998 a mené ses joueurs vers le titre en Liga la saison dernière. Pourtant, les accrocs contre Cadix et Donetsk ont relancé son avenir. Deux défaites d'affilées à domicile et le Real Madrid aurait sondé des entraîneurs pour prendre sa place.

« Allegri et Conte sont capables de diriger le Real Madrid »