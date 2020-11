Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas révèle un autre désir pour son avenir !

Publié le 3 novembre 2020 à 18h45 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat à l’OM, André Villas-Boas voit son avenir être au coeur de toutes les interrogations. Le Portugais restera-t-il sur la Canebière ? Il a en tout cas d’autres projets pour la suite de sa carrière.

Arrivé à l’été 2019 sur le banc de l’OM, André Villas-Boas a fait un travail exceptionnel sur la Canebière. Menant son groupe d’une main de maitre, il a réussi à ramener le club phocéen en Ligue des Champions. Pour autant, l’aventure du Special Two chez les Phocéens a également été marquée par des bas. Cela a été le cas en mai dernier quand Villas-Boas était proche de quitter l’OM suite au départ d’Andoni Zubizarreta. Finalement, l’entraîneur marseillais est revenu sur sa décision et est resté.. Néanmoins, son avenir reste incertain, d’autant plus que son contrat expirera à l’issue de la saison.

Un rêve encore possible à réaliser ?