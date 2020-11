Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas doit-il rester l'entraîneur de l'OM ?

Publié le 3 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat l'été prochain, André Villas-Boas laisse planer le doute concernant son avenir. Alors que l'OM rencontre davantage de difficultés depuis le début de la saison, le club phocéen doit-il prolonger son entraîneur ? C'est notre sondage du jour.

Pour sa première année à l'OM, André Villas-Boas a rapidement fait l'unanimité. Avec un groupe peu étoffé, le Portugais est parvenu à ramener le club phocéen en Ligue des champions cette saison grâce à une deuxième place décrochée en Ligue 1. Même si le jeu n'était pas toujours au rendez-vous, les supporters ont pu vibrer pour leur équipe jusqu'à l'interruption du championnat en raison de la crise du coronavirus. Proche de ses joueurs, AVB l'était aussi de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Ainsi, lors du départ de l'Espagnol, l'entraîneur de l'OM était proche de quitter son poste avant de finalement rester, sans pour autant prolonger son bail courant jusqu'en juin 2021.

Désormais pointé du doigt, Villas-Boas doit-il rester ?