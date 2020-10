Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas répond à Eyraud pour son avenir !

Heureux à l'OM, André Villas-Boas refuse pour l'heure d'envisager une prolongation à l'Olympique de Marseille malgré les derniers propos de Jacques-Henri Eyraud.

Annoncé sur le départ cet été, André Villas-Boas est finalement resté à l'OM, sans pour autant prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2021. La question de son avenir se pose désormais du côté de Marseille, et Jacques-Henri Eyraud a clairement indiqué ce jeudi sur RMC qu'il voulait voir le Portugais rester à l'issue de son bail. « J’ai beaucoup d’admiration pour le travail que fait André », a expliqué le président de l'OM. « J’aimerais beaucoup continuer avec Villas-Boas, mais ces discussions ne se font pas par médias interposés. (...) Oui, j’ai envie de le garder, qu’il poursuive avec nous. On prévoit toutes les options possibles », a-t-il ajouté. Également invité de l'émission Top of the Foot , André Villas-Boas a répondu aux propos de son président.

« Ma prolongation ? Ce n'est pas le moment »