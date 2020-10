Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud annonce la couleur pour l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 15 octobre 2020 à 18h45 par B.C.

Alors qu'André Villas-Boas entre dans sa dernière année de contrat avec l'OM, Jacques-Henri Eyraud a affiché le souhait de conserver le Portugais au terme de cette saison.

Nommé à la tête de l'OM à l'été 2019, André Villas-Boas s'est brillamment illustré pour sa première année dans la cité phocéenne. Alors que son avenir semblait incertain après le départ d'Andoni Zubizarreta, le Portugais a finalement fait le choix d'honorer sa dernière année de contrat avec l'OM. Mais désormais, la question de sa prolongation se pose. Interrogé par la chaîne Téléfoot au début du mois, André Villas-Boas a pour la première fois laissé entendre qu'il pourrait rester une troisième année à Marseille, en évoquant des discussions avec sa direction : « J’espère laisser une trace aussi à Marseille. De toute façon, on démarre une autre négociation pour continuer… Enfin, pas une négociation, mais plutôt une discussion de projet ». Invité de RMC ce jeudi soir, Jacques-Henri Eyraud a clairement indiqué qu'il souhaitait prolonger l'aventure avec son entraîneur.

« J'ai envie de garder André Villas-Boas »