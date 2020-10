Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se montre ferme pour cet indésirable

Publié le 15 octobre 2020 à 14h45 par La rédaction

Considéré parmi les indésirables lors de ce mercato, Florian Chabrolle n’a pas trouvé de porte de sortie. Le joueur formé à l’OM ne devrait pas trouver sa place dans le groupe, d’après André Villas-Boas.

Cet été, l’Olympique de Marseille a cherché à se séparer de sa longue liste d’indésirables. Si Maxime Lopez, poussé vers la sortie, a trouvé preneur, nombreux sont encore les joueurs sur lesquels André Villas-Boas ne compte pas. Formé à l’OM, Florian Chabrolle n’a jamais réussi à tirer son épingle du jeu. Et à un an de la fin de son contrat, il était lui aussi prié de faire ses valises, en vain. Désormais un peu plus barré par une très forte concurrence au milieu de terrain, avec les arrivées de Michael Cuisance et Pape Gueye, le minot semble dans l’impasse.

« Chabrolle n’a pas trouvé de solution »