Mercato - OM : Le mercato hivernal s’annonce déjà très agité pour Longoria !

Alors que le mercato estival a récemment fermé ses portes, l’OM peut d’ores et déjà se pencher sur le mois de janvier prochain avec plusieurs dossiers chauds sur le grill à gérer pour Pablo Longoria.

C’est un fait, l’OM s’est montré très activé lors du mercato estival et a été l’un des principaux animateurs du marché français. Pablo Longoria, qui a succédé à Andoni Zubizarreta à la direction sportive du club phocéen au début de l’été, a bouclé les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Mickaël Cuisance. Dans le sens des départs, Bouna Sarr a été transféré au Bayern Munich, et Maxime Lopez a rejoint les rangs de Sassuolo. Et l’OM peut désormais se pencher sur le prochain mercato du mois de janvier, qui s’annonce déjà bouillant…

L’OM va se chercher un latéral droit

Bouna Sarr ayant quitté l’OM dans les dernières heures du mercato estival, Pablo Longoria n’a pas eu le temps de le remplacer. Et après avoir envisagé l’option du joker, le directeur sportif marseillais devrait finalement patienter jusqu’en janvier comme l’a indiqué André Villas-Boas ce jeudi en conférence de presse : « On remet ça pour plus tard. C'est peut-être mieux d'attendre janvier pour le faire. On connait le marché français. Notre doublure à droite sera Yuto, ou bien on optera pour un changement de système. Si on a une situation d'urgence, on prendra un joker, mais sinon on attendra janvier », a expliqué l’entraîneur de l’OM. Et en plus de ce fameux dossier du nouveau latéral droit, Longoria devra également gérer le mercato hivernal dans le sens des départs.

