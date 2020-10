Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux dernières recrues de Longoria sont validées !

Publié le 15 octobre 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a bouclé les arrivées de Mickaël Cuisance et Luis Henrique en toute fin de mercato estival, Jordan Amavi s’enflamme déjà pour ces deux renforts.

Pablo Longoria n’a pas chômé dans les derniers jours du mercato estival ! Le directeur sportif de l’OM, désireux de renforcer son effectif dans l’optique de la Ligue des Champions, a bouclé les arrivées de Luis Henrique et Mickaël Cuisance, qui sont arrivés respectivement de Botafogo et du Bayern Munich. Et les deux nouvelles recrues semblent s’être déjà parfaitement intégrées à l’OM…

« Cuisance ? L’impression qu’il est là depuis un an »