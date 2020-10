Foot - Mercato

Mercato : Thiago Silva fait l’unanimité depuis son départ du PSG !

Publié le 15 octobre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il faisait l’objet de critiques régulières ces dernières années au sein du PSG, Thiago Silva a décidé de rejoindre Chelsea durant le mercato estival. Et le défenseur central brésilien fait déjà l’unanimité dans le vestiaire des Blues…

Après avoir été l’une des grandes figures du PSG version QSI dont il a été le capitaine pendant huit ans, Thiago Silva (36 ans) a changé de cap cet été. Leonardo a tenté de prolonger le contrat du défenseur central brésilien à la dernière minute après le Final 8 de Lisbonne, mais la décision de Silva était déjà prise, et il s’est engagé gratuitement avec Chelsea. Fort de sa riche expérience, l’ancien joueur du PSG semble avoir déjà conquis ses coéquipiers au sein du club londonien, bien loin des critiques régulières dont il faisait l’objet en France où ses capacités mentales étaient régulièrement remises en question. Et les joueurs de Chelsea sont déjà emballés par Thiago Silva.

Zouma adoube Thiago Silva

Interrogé sur le site officiel de Chelsea, Kurt Zouma a notamment confié tout le bien qu’il pensait de l’ancien capitaine du PSG : « Vous pouvez voir tout de suite, dès que Thiago Silva a franchi la porte à Cobham, il donne des conseils aux joueurs autour de lui, il est vraiment bon avec les gens et vous pouvez certainement voir qu'il a de très bonnes compétences en leadership.Tout le monde a accueilli Thiago Silva dans le groupe et nous sommes tous heureux qu’il soit avec nous à Chelsea. Je suis très excité de travailler avec Thiago mais je ne pense pas être le seul, beaucoup de gars ici à Chelsea ressentent exactement la même chose. Nous sommes tous ravis de jouer avec lui et d'apprendre de lui. Il a une grande expérience au plus haut niveau, il a remporté de nombreux titres et la saison dernière, il a disputé la finale de la Ligue des champions. Pour moi, il a tout. Il est calme avec le ballon, il peut très bien défendre, son positionnement est excellent. Je suis très heureux qu’il soit ici et excité d’apprendre de lui », a indiqué le défenseur français de Chelsea, emballé par le recrutement de Thiago Silva cet été. Et il n’est pas la seul…

« Formidable de l’avoir avec nous »