Mercato - PSG : Sergio Ramos serait-il le successeur idéal de Thiago Silva ?

Publié le 15 octobre 2020 à 8h00

En quête d'un remplaçant à Thiago Silva, le PSG n'a finalement recruté aucun défenseur central cet été, mais pourrait bien tenter le gros coup Sergio Ramos en fin de saison. Mais est-ce la meilleure solution ?

Durant tout le mercato, le Paris Saint-Germain a cherché un nouveau défenseur central afin de compenser le départ de Thiago Silva dont le contrat arrivait à échéance le 30 juin dernier. Dans cette optique, Leonardo a visiblement commencé par tenter de recruter un gros nom à l'image de Kalidou Koulibaly (Naples) ou encore Milan Skriniar (Inter Milan). Mais face aux contraintes économiques liées à la crise sanitaire, le PSG s'est finalement tourné vers des joueurs plus abordables sous la forme de prêt. Le nom d'Antonio Rudiger (Chelsea) a ainsi longuement circulé, en vain également. Par conséquent, le recrutement d'un défenseur central semble être reporté à l'été prochain et le PSG viserait notamment Sergio Ramos. Mais l'Espagnol serait-il le renfort idéal ?

Ramos, le gros coup du PSG ?

En effet, d'après les informations d'Eduardo Inda, le PSG s'intéresse à Sergio Ramos. Une information confirmée par Mundo Deportivo dans la foulée. Et pour cause, le capitaine du Real Madrid n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin en juin prochain. Leonardo verrait donc là une opportunité unique d'attirer un joueur de la dimension de Sergio Ramos sans débourser la moindre indemnité de transferts. Toutefois, l'international espagnol aura 35 ans l'été prochain et ne représente plus l'avenir, sans oublier son important salaire. Investir sur Sergio Ramos aurait donc un coût sans oublier que la charnière composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe donne satisfaction jusque-là. Reste désormais à savoir pour quelle solution optera le PSG...



