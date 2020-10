Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre une décision retentissante pour Mbappé ?

Publié le 15 octobre 2020 à 19h15 par Th.B.

Kylian Mbappé semble être destiné à s’engager du côté du Real Madrid l’été prochain. Mais son départ du PSG ne serait certainement pas assuré pour le moment. Explications.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG l’été prochain, soit à un an de l’expiration de son contrat courant jusqu’en juin 2022 ? C’est du moins la tendance évoquée dans la presse anglaise et espagnole ces derniers temps. Journaliste pour The Times, Duncan Castles dévoilait récemment que le champion du monde tricolore aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait plier bagage à l’issue de la saison en cours. Mais qu’en est-il de la position du PSG sur la question.

Un poker menteur du PSG dans le dossier Mbappé ?