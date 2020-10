Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant aurait déjà pris position pour Houssem Aouar !

Publié le 15 octobre 2020 à 15h45 par T.M.

Finalement, Houssem Aouar est resté à l’OL. Néanmoins, son avenir est toujours au centre des débats et un prétendant aurait d’ores et déjà pris des renseignements pour l’été prochain.

Il y a quelques semaines encore, cela semblait inconcevable de voir Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé rester à l’OL. Toutefois, aujourd’hui, c’est bien le cas. Pourtant, tout indiquait qu’un départ était à l’ordre du jour pour ces joueurs. L’international français bénéficiait d’ailleurs d’un bon de sortie et les prétendants ne manquaient pas. En effet, le PSG, la Juventus, le Real Madrid ou encore Arsenal étaient très intéressés par Houssem Aouar, mais aucun accord n’a finalement pu être trouvé, notamment face aux grosses exigences de Jean-Michel Aulas. Pour le Lyonnais, le départ est donc remis à plus tard et en coulisses, cela bougerait déjà.

La Juventus avance ses pions