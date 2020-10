Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’échec de Leonardo avec Ismaël Bennacer !

Publié le 15 octobre 2020 à 10h45 par T.M.

Ayant accueilli Danilo Pereira et Rafinha au PSG, Leonardo avait toutefois d’autres plans pour le milieu de terrain. Rêvant notamment d’Ismaël Bennacer, le directeur sportif parisien se serait toutefois heurté à un mur pour le joueur du Milan AC.

Lors du dernier mercato, Leonardo voyait les choses en grand pour le milieu de terrain du PSG. Le directeur sportif parisien rêvait notamment d’enfin attirer Sergej Milinkovic-Savic, mais aussi de faire venir Ismaël Bennacer. Toutefois, le Serbe est finalement resté à la Lazio et l’Algérien au Milan AC. Pourtant, ce n’est pas l’envie qui manquait. en effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, deux offres, à hauteur de 30M€ et de 40M€ ont notamment été formulées pour le milieu de terrain milanais. Au final, Leonardo s’est donc rabattu sur Danilo Pereira et Rafinha compte tenu que ce dossier Bennacer était tout simplement impossible à boucler.

Le Milan AC avait fermé la porte !