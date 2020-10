Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti valide totalement un joli coup de Leonardo !

Publié le 15 octobre 2020 à 8h15 par H.K.

Arrivé en provenance de l’AS Roma, Alessandro Florenzi a étonné plus d’un supporter parisien avec le niveau de jeu affiché lors de ses premières sorties sous le maillot du PSG. Et son compatriote et ami Marco Verratti a tenu à louer ses qualités…

Marco Verratti a totalement adoubé Alessandro Florenzi. Arrivé en provenance de l’AS Roma pour pallier le départ de Thomas Meunier du côté du Borussia Dortmund, l’international italien s’est déjà fait remarquer grâce à de très bonnes prestations sur son flanc droit, notamment lors du Classico perdu contre l’OM, ou encore grâce à son très joli but contre Angers. Ami de longue date avec Marco Verratti, Florenzi s’est tout de suite fait adouber par le milieu de terrain parisien, qui semble totalement valider ce joli coup réalisé par Leonardo…

« Vous allez comprendre que l’on a fait un très bon recrutement avec lui »