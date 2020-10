Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En Italie, le transfert de Florenzi est totalement validé

Publié le 14 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Coéquipier d’Alessandro Florenzi en sélection italienne, Ciro Immobile a validé le départ de son compatriote vers le PSG durant ce mercato.

Devant gérer le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG s’était mis en quête d’un nouvel arrière. C’est finalement en Italie que Leonardo a trouvé son bonheur. En effet, en quelques jours, le directeur sportif parisien a réussi à obtenir le prêt d’Alessandro Florenzi en provenance de l’AS Rome. Un choix qui donne raison à Leonardo pour le moment tant l’Italien apporte déjà énormément dans son couloir droit. Un transfert qui fait ainsi déjà l’unanimité, y compris auprès des coéquipiers de Florenzi en sélection nationale.

« Il va apporter de la qualité »