Mercato - PSG : Ces révélations sur le transfert d’Alessandro Florenzi !

Publié le 8 octobre 2020 à 21h45 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit, le PSG a enregistré l’arrivée d’Alessandro Florenzi en provenance de l’ASSE. Un choix sur lequel est revenu la presse italienne ce jeudi.

Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel n’avait plus que Thilo Kehrer et Colin Dagba comme solutions au poste d’arrière droit. L’Allemand était un défenseur central de métier et Leonardo jugeant le Français trop tendre pour le haut niveau, un nouvel arrière droit était donc recherché au PSG. Si plusieurs noms sont sortis dans les médias, le directeur sportif parisien a surpris tout le monde en bouclant l’arrivée d’Alessandro Florenzi en seulement quelques jours. L’Italien a ainsi été prêté avec option d’achat par l’AS Rome.

Florenzi en avait terminé avec l’AS Rome !