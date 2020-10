Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois pistes révélées pour ce flop du projet QSI ?

Publié le 8 octobre 2020 à 21h15 par La rédaction

Malgré son statut d'indésirable, Jésé s'apprête à passer la saison au PSG. Pourtant, l'attaquant espagnol aurait eu des prétendants cet été.

Arrivé au PSG en 2016, Jésé Rodriguez n'a jamais vraiment convaincu. Recruté pour 25 M€ au Real Madrid, un contrat en or et quatre saisons après l'attaquant espagnol est toujours à Paris. Pourtant, la direction a souvent essayé de le relancer. Si l'ailier de 27 ans n'a joué que 17 matches avec le PSG, les prêts se sont enchaînés pour accumuler du temps de jeu. Las Palmas, Stoke City, Betis, Sporting et jamais Jésé n'a su marqué des points.

Deux clubs de Liga, un d'Arabie Saoudite