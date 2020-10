Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tout tenté pour attirer un gros attaquant !

Publié le 8 octobre 2020

En quête d'un avant-centre durant tout l'été afin d'assurer le rôle de doublure de Dario Benedetto, l'OM s'est finalement contenté d'attirer Luis Henrique, un renfort offensif destiné à évoluer sur les côtés. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé.

Cet été, l'Olympique de Marseille a globalement réussi son mercato compte tenu de ses moyens très limités. André Villas-Boas souhaitait effectivement avoir quatre renforts, à savoir un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant, ce qu'il a obtenu avec Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Pape Gueye et Luis Henrique. En bonus, Michaël Cuisance a également débarqué sous la forme de prêt. Au total, l'OM aura dépensé 8M€ pour ses cinq recrues, un somme intégralement investie sur le jeune Luis Henrique, le renfort offensif attendu par le club phocéen... enfin pas exactement. Le Brésilien est effectivement un ailier de formation. Par conséquent, André Villas-Boas n'a vu débarquer un avant-centre capable de concurrencer Dario Benedetto et devra s'appuyer sur Valère Germain dans ce rôle. « Je fais confiance à Dario Benedetto. Il est dans un moment de confiance assez mauvais, mais c'est aussi à cause de la qualité de jeu de l'équipe. On a encore Valère Germain derrière et on a pris Luis Henrique. Mais je fais confiance au groupe aussi qui nous a permis d'aller en Ligue des champions », assurait d'ailleurs l'entraîneur de l'OM à ce sujet.

L'OM a tenté le coup avec plusieurs attaquants