Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme coup de gueule de Joakim Maehle sur son transfert avorté !

Publié le 8 octobre 2020 à 15h30 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit pour pallier le départ de Bouna Sarr, l’OM pensait tenir l’heureux élu avec Joakim Maehle. Alors que tout semblait bouclé, Genk a finalement fait capoter l’affaire au dernier moment. De quoi provoquer l’énorme colère de l’international danois.

Avec le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich lors du dernier jour du mercato, l’OM s’est activé pour trouver un nouvel arrière droit et ainsi pallier le départ du Français. Alors que les noms de Kenny Lala (Strasbourg) ou Fabien Centonze (Metz) étaient évoqués, c’était plutôt du côté de la Belgique que Pablo Longoria avait trouvé son bonheur. En effet, aux yeux de l’OM, l’heureux élu se nommait Joakim Maehle, international danois qui évolue à Genk. Alors que le latéral de 23 ans avait trouvé un accord avec les Phocéens et qu’un transfert à 10M€ semblait en passe de se conclure, l’affaire a finalement capoté au dernier moment. La raison ? Genk a fait monter les enchères, réclamant une rallonge à l’OM. De quoi donc faire tomber à l’eau cette opération. Et si Maehle avait jusqu’à présent fait part de son agacement par de brefs messages sur les réseaux sociaux, il est enfin sorti du silence.

« Je suis incroyablement déçu »