Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros coup de gueule de Longoria sur un transfert raté !

Publié le 7 octobre 2020 à 20h45 par La rédaction

Après avoir perdu Bouna Sarr, l’OM était tout proche de signer Joakim Maehle ce lundi, mais un revirement de situation a fait capoter le transfert. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria n’a pas hésité à tacler Genk.

La recherche d’un latéral droit se poursuit pour l’OM, et devient de plus en plus urgente. Alors que les hommes d’André Villas-Boas débuteront leur campagne de Ligue des Champions dans moins de deux semaines sur la pelouse de l’Olympiakos, seul Hiroki Sakai peut évoluer dans le couloir droit. Après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’Olympique de Marseille s’active. Alors que Joakim Maehle était tout proche de signer ce lundi, Genk a décidé de revoir ses conditions, alors qu’un accord avait déjà été trouvé. Un geste que Pablo Longoria n’a pas du tout apprécié.

« C'est la première fois que ça m'arrive dans le monde du foot »