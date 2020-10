Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a connu un gros échec en fin de mercato !

Publié le 7 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Auteur d'un mercato globalement satisfaisant, l'OM a toutefois connu un gros échec dans les dernières heures du marché avec le départ de Bouna Sarr qui n'a pas été compensé.

Cet été, l'Olympique de Marseille pouvait s'imaginer le pire pour son mercato compte tenu de ses problèmes financier. Mais finalement, cela ne s'est pas si mal passé. En effet, le club phocéen a enregistré l'arrivée de cinq renforts, à savoir Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Leonardo Balerdi, Luis Henrique et Michaël Cuisance, le tout pour un total de 8M€, intégralement investis sur le jeune brésilien. Côté départs, seul Bouna Sarr a été vendu pour environ 10M€ au Bayern Munich lors du dernier jour du mercato... sans être remplacé.

L'OM n'a pas trouvé de remplaçant à Bouna Sarr...

Et c'est peut-être bien là le plus gros échec de ce mercato. L'OM s'est en effet positionné pour récupérer Kenny Lala (Strasbourg) ou Fabien Centonze (Metz), avant d'abandonner la piste menant au latéral alsacien, comme révélé par le10sport.com, et se concentrer sur Joakim Maehle (23 ans). Mais Genk s'est finalement montré trop gourmand pour son international danois qui n'a pas rejoint le club phocéen qui reste donc avec Hiroki Sakai comme seul latéral droit de formation dans son effectif. L'OM a toutefois l'opportunité de recruter un joker en France avant le mercato d'hiver.