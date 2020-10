Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria proche de boucler un nouveau renfort à 8M€ ?

Publié le 5 octobre 2020 à 13h45 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit afin de compenser le départ de Bouna Sarr, l'OM aurait trouvé son nouveau renfort, qui ne sera pas Kenny Lala.

« Pour Bouna (Sarr), je ne peux pas me permettre de l'annoncer officiellement, sauf si cela a été officialisé durant le match. Mais oui, il a une offre du Bayern. Et l'offre inclut le prêt de Cuisance. On va voir ce qu'il va se passer, car il peut encore se passer des choses demain (lundi, ndlr) ». André Villas-Boas l'a annoncé, Bouna Sarr va s'engager au Bayer Munich. Et bien que l'OM puisse récupérer Michaël Cuisance dans la transaction, il va falloir trouver un nouveau latéral droit afin de compenser le départ de l'ancien Messin. Et ce joueur ne sera pas Kenny Lala, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Pas de Kenny Lala à l'OM, place à Joakim Maehle ?

Une information confirmée par Johnny Séverin. Le journaliste de Téléfoot La Chaîne assure effectivement que la priorité de l'OM est de boucler l'arrivée d'un latéral droit qui ne sera pas Kenny Lala. Pablo Longoria préfère un autre profil qu’il est en passe de finaliser. Selon Marc Mechenoua, il pourrait s'agir de Joakim Maehle (23 ans), piste révélée plus tôt ce lundi par Het Laatste Nieuws . D'après le journaliste, les discussions se poursuivent entre l'OM et Genk au sujet du latéral droit danois pour lequel Genk réclame actuellement 8M€. Quoi qu'il en soit, le club phocéen devrait bien accueillir un nouveau latéral droit avant minuit.

