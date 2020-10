Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce une grosse transaction !

Publié le 5 octobre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 5 octobre 2020 à 8h19

Présent en conférence de presse à l'issue du match nul entre l'OM et l'OL (1-1), André Villas-Boas s'est prononcé sur les derniers dossiers chauds du mercato marseillais, et confirme notamment l'échange entre Bouna Sarr et Michaël Cuisance.

Les dernières heures du mercato s'annoncent très chaudes pour l'Olympique de Marseille. Après avoir recruté Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique, le club phocéen s'attendait à vivre une fin de marché très tranquille, en scrutant simplement les opportunités. Mais tout s'est accéléré ce week-end, engendrant une vague d'officialisations attendues ce lundi. En effet, l'OM a reçu plusieurs offres ces dernières heures alors que les Olympiens ne s'attendaient plus à vendre. La plus grosse surprise est venue du Bayern Munich qui a transmis un offre de 10M€ pour Bouna Sarr à laquelle s'ajoute le prêt de Michaël Cuisance, convoité durant tout l'été par André Villas-Boas.

Villas-Boas confirme le chassé-croisé entre Sarr et Cuisance